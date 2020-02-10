В Египте ужесточили штрафы для туристов

В Эгипты ввели штрафы за хулиганское поведение Фото: Reuters

В Египте за непристойное поведение в музеях и пренебрежительное отношение к памятникам архитектуры наказывать жестче. Тамошний парламент утвердил поправки.

За хулиганские действия грозит штраф до 100 тысяч египетских фунтов (примерно 6,3 тысячи долларов), сообщили в пресс-службе египетского министерства культуры.

Это особенно актуально для желающих вылезать на пирамиды для фото,

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За продажу исторических экспонатов и предметов без предоставления официальных документов сумма штрафа увеличится до 10 млн фунтов (примерно 630 тысяч долларов). В отдельных случаях можно оказаться в тюрьме.

В Египте впервые открыли для туристов одну из древнейших пирамид - Ломаную пирамиду фараона Снофру.