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понедельник, 05 июля 2021 05:45

В Египте ослабляют ограничения, связанные с коронавируса

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В Египте ослабляют ограничения, связанные с коронавируса
Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вместить больше гостей. Фото: Pixabay

В Египте с воскресенья, 4 июля, ослабляют ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей.

Об этом сообщает Reuters. Кабинет министров Египта в воскресенье ослабил лимиты гостей для отелей, ресторанов, кинотеатров и театров.

Теперь в этих заведениях смогут принимать 70% посетителей от общего количества мест, хотя до этого разрешалось 50% от вместимости. Ослабление карантинных ограничений связано с замедлением распространения коронавируса.

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Ослаблять ограничения в Египте начали постепенно 1 июня. Согласно официальным данным, в субботу был зарегистрирован 181 новый случай от COVID-19 и 27 смертей от этого заболевания.

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам для посещения близких и друзей и с туристической целью.

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