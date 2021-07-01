Австрия открыла границы для украинцев - кто сможет въехать

В Австрии разрешили въезд вакцинированным гражданам. Фото: pexels.com

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам для посещения близких и друзей и с туристической целью.

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Разрешили въезд без регистрации и без карантина с сертификатом о полной вакцинации против Covid-19. Вакцинацию нужно сделать больше, чем за 14 дней до въезда и она должна быть проведена не более чем 270 дней назад.

Австрия признает вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria Covid-19 Vaccine AstraZeneca Covishield от Serum Institute of India; Covid-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

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Возможен въезд с отрицательным ПЦР-тестом. Но после въезда нужно отбыть 10-дневный карантин. Его можно избежать при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Семь стран Европейского Союза одобрили индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую также используют и в Украине. Туристы, которые получили прививки препаратом Covishield, будут иметь право путешествовать в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Эстония также подтвердила, что признает все вакцины от Covid-19, которые разрешены в Индии.