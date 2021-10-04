В деле Саакашвили есть новые задержанные

В Грузии арестовали еще двух человек, которые привезли в страну бывшего президента Михеила Саакашвили.
Следствие обвиняет их в сокрытии преступления, заявил прокурор Леван Вепхвадзе, передает Rustavi 2.
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"Еще два человека арестованы за сокрытие преступления. В ближайшее время эта информация будет обнародована", - сказал прокурор.
Добавил, что маршрут въезда Михеила Саакашвили известен следствию, ведется расследование.
Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября.
Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.
Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили прибыл в Грузию якобы с планами на убийство оппозиционеров и разжигание беспорядков.
После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.
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