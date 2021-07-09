В Черногории украинок оштрафовали за обнаженную фотосессию

В Черногории три украинки устроили откровенную публичную фотосессию на автомобильной дороге. Девушкам выписали штраф.

Об этом сообщило издание Vijesti.

Судья города Будва оштрафовал трех гражданок Украины на €450 каждую. Они нарушили Закон об общественном порядке.

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Автор: vijesti.me Украинок задержали за обнаженную фотосессию в Черногории.

Полиция задержала девушек в четверг, 8 июля, после того, как они сняли одежду и начали обнаженную фотосессию на улице.

"Они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор-Троица", - отметил судья и признал украинок виновными.

Украинки успели поснимать эротический контент только 10 мин.

В Турции в скандал попали девушки из Украины. Полиция задержала их за фотосессию в стиле ню на яхте.