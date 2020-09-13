В Чехии заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса

В Чешской Республике началась вторая волна эпидемии коронавируса.
Об этом сообщил представитель правительства по вопросам науки и исследований в сфере здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула в телеинтервью, передает Radio Prague.
Специалист считает, что через две-три недели количество госпитализированных с коронавирусом может сравниться с показателями весны 2020 года.
"По темпам распространения инфекции Чехия оказалась на одном из первых мест в Евросоюзе. В данный момент не действуют какие-либо ограничительные меры, которые смогут переломить ситуацию. Очевидно, что основным способом заражения является перенос инфекции воздушно-капельным путем на короткой дистанции. Примером является ситуация, когда люди поют, находясь рядом", - убежден он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки в Украине от коронавируса умерли 30 человек
По словам Примулы, для того чтобы чтобы снизить кривую заражения нужно хотя бы в течение месяца избегать праздничных торжеств.
"Если за три недели скорость распространения эпидемии не удастся затормозить, в больницах снова откроются отделения для инфицированных коронавирусов. В случае, если не будут приняты меры, в конце октября лимит коек для пациентов с ковидом может быть исчерпан", - отметил эпидемиолог.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна переживает начало второй волны коронавирусной инфекции. Так, с пятницы по субботу Австрия сообщила о 869 новых случаев заболевания.
Комментарии