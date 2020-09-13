В Чехии заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса

По темпам распространения инфекции Чехия оказалась на одном из первых мест в Евросоюзе. Фото: Reuters

В Чешской Республике началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил представитель правительства по вопросам науки и исследований в сфере здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула в телеинтервью, передает Radio Prague.

Специалист считает, что через две-три недели количество госпитализированных с коронавирусом может сравниться с показателями весны 2020 года.

"По темпам распространения инфекции Чехия оказалась на одном из первых мест в Евросоюзе. В данный момент не действуют какие-либо ограничительные меры, которые смогут переломить ситуацию. Очевидно, что основным способом заражения является перенос инфекции воздушно-капельным путем на короткой дистанции. Примером является ситуация, когда люди поют, находясь рядом", - убежден он.

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По словам Примулы, для того чтобы чтобы снизить кривую заражения нужно хотя бы в течение месяца избегать праздничных торжеств.

"Если за три недели скорость распространения эпидемии не удастся затормозить, в больницах снова откроются отделения для инфицированных коронавирусов. В случае, если не будут приняты меры, в конце октября лимит коек для пациентов с ковидом может быть исчерпан", - отметил эпидемиолог.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна переживает начало второй волны коронавирусной инфекции. Так, с пятницы по субботу Австрия сообщила о 869 новых случаев заболевания.