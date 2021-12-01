В Чехии задержали приближенного к Лукашенко спортивного функционера - СМИ

Базанов не имел визы. Фото: "Вести"

В Чехии задержан председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов.

Его считают приближенным к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает Denik N со ссылкой на источники.

Он въехал в страну без разрешения. Базанова задержали с супругой в Моравско-Силезском крае.

Базанов прибыл на матч женских сборных. Его отложили из-за положительных тестов на коронавирус у белорусских спортсменок.

Пресс-секретарь чешской полиции Павла Йироушкова подтвердила факт задержания двух белорусов, подозреваемых в нарушении карантина.

В настоящее время проверяют законность их пребывания в Чехии.

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек говорил, что у Базанова нет визы. Его могут депортировать.

Александр Лукашенко заявил, что после так называемого референдума Крым "де-юре стал российским". По его словам, он планирует в ближайшее время посетить Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, что и будет означать признание его оккупации.