В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев

Бандиты называли себя "Луганской бригадой". Фото: Policie ČR

В чешском Брно правоохранители обезвредили преступную организацию "Луганская бригада".

В Южной Моравии провели операцию под кодовым названием "Бригада", сообщает национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии.

Бандиты шантажировали приезжих украинцев. Запугивали и заставляли платить за "защиту".

Задержали четырех мужчин и троих женщин. Один подозреваемый еще неизвестен.

Двух женщин обвиняют в участии в ОПГ и отмывании денег. Они предоставляли свои банковские данные для перечисления средств.

У преступников изъяли более 1 млн чешских крон и огнестрельное оружие.

Дело находится под наблюдением городской прокуратуры Брно.

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Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

В Ивано-Франковской области задержали группу мошенников. В телефонном разговоре они представлялись полицейскими и требовали у людей деньги за якобы непривлечение их родственников к уголовной ответственности - от 4 тыс. грн до 12 тыс. грн.