В Чехии открыли мемориал украинским воинам

Открытие мемориала украинским воинам в Чехии. Фото: korrespondent

В Чехии в городе Брно по случаю 30-й годовщины Независимости Украины открыли отреставрированный мемориал украинским воинам, которые погибли во время Первой мировой войны.

Первый этап реконструкции мемориала прошел в 2019 году. Об этом сообщает посольство Украины в Праге.

Тогда благодаря финансовой поддержке МИД Украины возобновили центральный элемент мемориала - уникальный памятник, построенный 98 лет назад на месте захоронения 154-х украинских воинов.

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В течение 2020-2021 годов при поддержке мэрии города Брно состоялась реконструкция других элементов мемориала и отдельных могил.

Строительство памятника инициировал в августе 1923 года в просветительско-организационный комитет украинских эмигрантов в городе Брно. Мемориал был почтить память всех украинский, погибших в Брно и в Юго-Моравском регионе с начала Первой мировой войны.

Благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительством занимается частный проект" Мемориал Холокоста "Бабий Яр". Ответчиком по делу будет Минкульт, поскольку именно он позволил сведения.