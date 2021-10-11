В Чехии оппозиция победила на парламентских выборах

Премьер Андрей Бабиш дает пресс-конференцию после выборов / Getty Images

Либеральная коалиция "Вместе" победила на выборах в Чехии, набрав 27,7% голосов. На втором месте популистская партия АНО премьера Андрея Бабиша - 27,2% голосов. Более того, если у либералов есть с кем строить коалиционное большинство, то у АНО нет.

Третьей силой с 15,5% поддержки стал "Альянс пиратов и мэров" - политическая сила, которая выступает за более тесную интеграцию Праги с Берлином и Парижем. "Вместе" и "Альянс пиратов и мэров" набирают 108 мандатов в 200-местном парламенте. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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"Уже начинаем переговоры о создании правительственной коалиции с "Альянсом пиратов и мэров". Наша победа означает, что мы остаемся частью либеральной, демократической Европы", - заявил лидер "Вместе" Петр Фиала.

До сих пор АНО управляла в коалиции с социал-демократами и коммунистами. Обе левые силы получили 4,67% и 3,62% соответственно. Они не преодолели 5% барьер. Крайне правая партия "Свобода и прямая демократия", остается единственным потенциальным союзником АНО. Но она также добилась плохого результата - 9,6%.

Перед выборами близкий соратник Бабиша, президент Милош Земан, дал понять, что доверит лидеру АНО формирования правительства, если тот выиграет выборы. Однако этого не произошло, а в последние дни здоровье Земана сильно ухудшилось. СМИ предполагают, что он умирает.

Перед выборами репутация Бабиша пострадала из-за раскрытия подозрительных финансовых махинаций в Pandora Papers. Оказывается, он без уплаты налогов купил замок на Французской Ривьере за €22 млн.

"Результат выборов означает, что Чехия закрывает посткоммунистическую эпоху и вступает на совершенно иной путь, чем Польша и Венгрия", - говорит ректор филиала Нью-Йоркского университета в Праге Иржи Пехе.

Бабиш был союзником консервативного венгерского премьера Виктора Орбана и подобного польского правительства Матеуша Моравецкого. Они выступали против иммиграции в ЕС и более сильного вмешательства Брюсселя в дела отдельных стран. Политика Бабиша с увеличения субсидий привела к резкому увеличению задолженности страны.

Совершенно другое направление написано в программе "Альянса пиратов и мэров". Они хотят, чтобы Чехия отказалась от короны в пользу евро. Однако неизвестно, согласиться ли с этим "Вместе".

В Праге городской суд приговорил к 20 годам тюрьмы и с позывным "Бегемот" за членство в террористической группе и осуществлении терактов. Он воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.