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В Чехии на 20 лет осудили мужчину, который воевал на Донбассе на стороне российских боевиков

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В Чехии на 20 лет осудили мужчину, который воевал на Донбассе на стороне российских боевиков
Иржи Урбанека осудили на 20 лет лишения свободы. Фото: IDNES

В Праге, Чехия, городской суд приговорил к 20 годам лишения свободы Иржи Урбанека с позывным "Бегемот" за членство в террористической группировке и осуществлении терактов. Он воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом сообщило издание Radio Prague International.

В 2015 году Урбанек поехал в Украину и поддерживал действия боевиков минимум до января 2018-го. Он помогал копать окопы, патрулировал улицы, участвовал в боевых действиях против украинской армии.

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Урбанек не встречался с адвокатом, поэтому его судили заочно. 7 сентября прокурор предложил присудить ему 20 лет лишения свободы.

Однако сторона защиты попросила оправдание или более мягкий приговор. Адвокат ссылался на то, что публикации в Facebook Урбанека в период 2015-2018 годов не дают четкие доказательства в его причастности к боевым действиям.

Мать и брат Урбанека отказались давать показания. Однако они подтвердили, что он находился в Украине с 2015-го по 2018 год.

За прошедшие сутки, 6 сентября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, который сбрасывал самодельные взрывные устройства. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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