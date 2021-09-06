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На Донбассе боевики сбросили напечатанные на 3D-принтере бомбы: фото
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Боевики на Донбассе сбросили на окраину поселка Зайцево, расположенного рядом с оккупированной Горловкой, самодельные бомбы.

Их изготовили на 3D-принтере, в каждом взрывном устройстве находился пластит. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Бомбы сбросили 6 сентября около 4:20 российские наемники с помощью беспилотника. В каждой было до 500 граммов пластического взрывчатого вещества. Одна из бомб не сработала.

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Как элементы для поражения оккупанты использовали "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом. Фото: Facebook/Операция объединенных сил
Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом. Фото: Facebook/Операция объединенных сил
Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом. Фото: Facebook/Операция объединенных сил
Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом. Фото: Facebook/Операция объединенных сил
Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом. Фото: Facebook/Операция объединенных сил

За последнюю неделю боевики пять раз применяли беспилотники на Донбассе. В результате произошли обстрелы позиций Вооруженных сил Украины с запрещенного вооружения.

За прошедшие сутки, 5 сентября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В направлении поселка Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевики также открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Водяного на Приазовье. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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