В Чехии на 3 недели ограничивают свободу перемещения

Человек в маске в Праге / Reuters

Власти Чехии ограничили свободу передвижения людей по стране из-за большого количества новых заражений мутировавший коронавирусом. Ограничения будут действовать с 1 марта и продлятся минимум 3 недели.

В этот период людям позволят оставлять районы, где живут, только в исключительных случаях. Среди них - поездки на работу, к врачу, органам власти и к родственникам, которым нужна забота. Для этого люди должны показать соответствующие доказательства. Прогулки и занятия спортом в свободное время разрешаться только в пределах собственного города, а покупки - в пределах района проживания. Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на главу чешского МВД Яна Хамачека.

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Также правительство приказало жителям носить защитные маски на рабочих местах, где много людей, и на улицах в населенных пунктах. В стране закрыты все школы и магазины, которые не продают товаров первой необходимости. Полиция и около 5 тыс. солдат будут проводить случайные проверки.

Парламент Чехии продлил чрезвычайное положение на месяц, начиная с 28 февраля. С 2020-го в стране действует комендантский час, ограничения на сборы, а рестораны остаются закрытыми.

За прошедшие сутки в Чехии с населением 10,7 млн человек подтвердили почти 14,5 тыс. новых случаев коронавируса. Общее количество больных в Чехии уже превышает 1,2 млн, а погибли почти 20 тыс.





