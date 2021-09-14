В Чехии арестовали россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма

Суд в Чехии арестовал россиянина, причастного к оккупации Крыма. Фото: скриншот с видео "Россия 24"

Городской суд Праги взял под стражу россиянина 48-летнего Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма.

Об аресте сообщают российские СМИ, которые поехали в суд.

Он состоялся во вторник, 14 сентября.

Франчетти заявил, что отвергает обвинения. Говорит, что это "шаг к фашизму".

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12 сентября Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. В 2014 году он активно поддерживал оккупацию Крыма Россией. Франчетти был участником так называемой Крымской весны. Украина потребует его экстрадиции, чтобы судить у себя. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.