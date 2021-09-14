В Чехии арестовали россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма

Городской суд Праги взял под стражу россиянина 48-летнего Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма.
Об аресте сообщают российские СМИ, которые поехали в суд.
Он состоялся во вторник, 14 сентября.
Франчетти заявил, что отвергает обвинения. Говорит, что это "шаг к фашизму".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Чехии попал в больницу
12 сентября Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. В 2014 году он активно поддерживал оккупацию Крыма Россией. Франчетти был участником так называемой Крымской весны. Украина потребует его экстрадиции, чтобы судить у себя. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Комментарии