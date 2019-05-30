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В Будапеште перевернулся катер с туристами: семь человек погибли, 16 пропали без вести

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В Будапеште перевернулся катер с туристами: семь человек погибли, 16 пропали без вести
В Будапеште перевернулся прогулочный катер: семь человек погибло. Фото: РБК

Семь человек погибли и 16 пропали без вести в результате опрокидывания туристического катера на реке Дунай в Будапеште.

Прогулочный катер Hableany столкнулся с другим судном во время швартовки у здания мэрии, сообщает BBC.

Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

Согласно заявлению министерства внутренних дел Венгрии, через час после аварии сотрудникам полиции было известно о судьбе 18 человек, из которых трое погибли.

Всего на катере находилось 33 человека, в основном - туристы из Южной Кореи.

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Ранее, в Киеве на среднем разведывательном корабле ВМС ВС Украины произошел пожар. Корабль принадлежит заводу "Кузница на Рыбацком".

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