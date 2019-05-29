Горит "Кузница на Рыбальском"

Автор: mil.in.ua

В Киеве на на среднем разведывательном корабле ВМС ВС Украины произошел пожар. Корабль принадлежит заводу "Кузница на Рыбальском". Владеет предприятием компания "Евинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко. До этого завод принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко и бизнесмену Игорю Кононенко.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua

Предприятие выполняет заказ на строительство среднего разведывательного корабля и катеров для военно-морских и Вооруженных сил Украины, сообщает Украинский милитарный портал.

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Это не первый инцидент в украинском судостроении и судоремонте. 2 года назад во время ремонта водолазного судна на предприятии "Черноморский судостроительный завод" в Николаеве из-за нарушения техники безопасности при сварке произошло возгорание.

27 мая в одесской колонии №51 заключенные устроили пожар и взяли в заложники охранников и медработников. По словам тюремщиков, бунт начался из-за обысков и изъятия запрещенных предметов.