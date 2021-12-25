В Британии вооруженный мужчина проник на территорию замка Елизаветы II

По факту инцидента начато расследование. Фото: Reuters

В Британии задержали вооруженного мужчину, который проник на территорию замка королевы. В тот момент там Елизавета II праздновала Рождество.

По данным полиции, 19-летний мужчина из Саутгемптона был арестован по подозрению в проникновении на территорию замка и во владении оружием. В то же время, отмечается, что злоумышленник не успел попасть во дворец, пишет The Guardian.

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В настоящее время он остается под стражей. По факту инцидента начато расследование.

Отмечается, что члены королевской семьи были проинформированы о случившемся, им ничего не угрожает.

В октябре королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали. Это произошло после отмены визита в Северную Ирландию.