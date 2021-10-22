Королеву Елизавету госпитализировали

Королеву госпитализировали. Фото: ВВС

Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали.

Это произошло после отмены визита в Северную Ирландию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

"Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предыдущих расследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время, и остается в хорошем настроении", - заявили в пресс-службе британской королевы.

Елизавета II провела в больнице ночь.

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В начале прошлой недели Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, побывав на службе в Вестминстерском аббатстве. Королева присутствовала на службе по случаю столетия Королевского Британского Легиона в сопровождении своей дочери принцессы Анны. К этому монаршей лицо видели с тростью на церемониях только в 2003 и 2004 годах, после операции на колене.