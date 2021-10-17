В Бразилии затонула лодка с туристами: шесть погибших

На юге-западе Бразилии, в водах реки Парагвай, потерпела крушение туристическая лодка с 21 человеком на борту. В результате погибли шесть человек, еще один - пропал без вести.

Об этом сообщает местный портал G1 со ссылкой на спасательную службу. Судно затонуло в 10 километрах от города Корумба.

"После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти", - говорится сообщении.

Отмечается, лодка, которая вывезла туристов на рыбалку, затонула из-за сильного ветра на пути к берегу.

На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы силы Военно-морского флота, местные спасатели и 12 водолазов.