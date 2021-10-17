Затонула лодка с туристами: шесть погибших

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
Просмотров: 360
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 1989
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 801
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 909
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2745
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1845
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1161
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1962
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3888
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
4
6
3
12
6
&quot;Рождественский поросенок&quot;: Роулинг выпустила первый детский роман после &quot;Гарри Поттера&quot;
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
Курортный остров всколыхнуло мощное землетрясение. Есть жертвы
Курортный остров всколыхнуло мощное землетрясение. Есть жертвы
США поймали Россию на лжи в ситуации с военными кораблями
США поймали Россию на лжи в ситуации с военными кораблями
Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили
Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
Видео
Все видео
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1233
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1413
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 999
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 594
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
воскресенье, 17 октября 2021 02:50

Затонула лодка с туристами: шесть погибших

  Комментировать

На юге-западе Бразилии, в водах реки Парагвай, потерпела крушение туристическая лодка с 21 человеком на борту. В результате погибли шесть человек, еще один - пропал без вести.

Об этом сообщает местный портал G1 со ссылкой на спасательную службу. Судно затонуло в 10 километрах от города Корумба.

"После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти", - говорится сообщении.

Отмечается, лодка, которая вывезла туристов на рыбалку, затонула из-за сильного ветра на пути к берегу.

На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы силы Военно-морского флота, местные спасатели и 12 водолазов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Затонула лодка с туристами: шесть погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора

Самое читаемое
Украинский клуб готовит трансфер Лунина
Украинский клуб готовит трансфер Лунина Просмотров: 6120
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко Просмотров: 4212
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 4005
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
 Просмотров: 2835
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 2772
Мир
Китай осуществил пуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата
Китай осуществил пуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата Просмотров: 342
Оленя освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил половину жизни
Оленя освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил половину жизни Просмотров: 729
Киберпреступники украли из банка $35 млн благодаря искусственному интеллекту
Киберпреступники украли из банка $35 млн благодаря искусственному интеллекту Просмотров: 342
Око за око – в Иране ослепят мужчину, который в драке ослепил другого
Око за око – в Иране ослепят мужчину, который в драке ослепил другого Просмотров: 369
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
4
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
14
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Братья по оружию"
11
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
5
Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме
5
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
4
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
Голосов: 160
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть