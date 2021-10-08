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пятница, 08 октября 2021 06:12

Атомная лодка США столкнулась с неизвестным объектом

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Атомная лодка США столкнулась с неизвестным объектом
Инцидент будут расследовать, сообщил Тихоокеанский флот США. Фото: CNN

Атомная подводная лодка США столкнулась неизвестным объектом во время погружения в Южно-Китайском море.

Об этом сообщили CNN

Несколько моряков получили травмы.

Подводная лодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулся с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Авария произошла, когда напряжение в регионе выросло из-за вторжения китайских самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня.

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"Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии.

Атомная и космические установки Connecticut не пострадали и остаются в рабочем состоянии. Инцидент будет расследоваться", - сообщил Тихоокеанский флот США.

В октябре 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это стало одним из крупнейших зарегистрированных вторжений ВВС КНР.

Напряженность отношений Тайваня с соседним Китаем худшая за 40 лет.

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Дата
08
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