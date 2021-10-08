Атомная лодка США столкнулась с неизвестным объектом

Атомная подводная лодка США столкнулась неизвестным объектом во время погружения в Южно-Китайском море.
Об этом сообщили CNN
Несколько моряков получили травмы.
Подводная лодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулся с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.
Авария произошла, когда напряжение в регионе выросло из-за вторжения китайских самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня.
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"Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии.
Атомная и космические установки Connecticut не пострадали и остаются в рабочем состоянии. Инцидент будет расследоваться", - сообщил Тихоокеанский флот США.
В октябре 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это стало одним из крупнейших зарегистрированных вторжений ВВС КНР.
Напряженность отношений Тайваня с соседним Китаем худшая за 40 лет.
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