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среда, 06 октября 2021 15:41

Между Китаем и Тайванем может вспыхнуть война

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Между Китаем и Тайванем может вспыхнуть война
Граница между Тайванем и КНР, которую нарушают китайские военные самолеты / ВВС

Напряженность отношений Тайваня с соседним Китаем худшая за 40 лет. Она может привести к началу войны. Об этом предупредил министр обороны островной страны Чиу Го-чэн.

Китай за последние четыре дня направил рекордное количество военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня. Тайбэй считает себя суверенным государством. КНР считает его отколовшейся провинцией. Об этом пишет ВВС.

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Китайская республика или Тайвань возникла в результате поражения китайских демократов китайским коммунистам в гражданской войне в 1949 году. Демократы убежали на остров Тайвань у берегов материкового Китая, где основали государство. Десятилетиями от нападения коммунистов тайванцев защищал флот США.

Зона ПВО Тайваня простирается над Тайваньским проливом и на большую часть материкового Китая. Тайбэй рассматривает пересечения средины пролива китайскими военными самолетами как вторжение и грозится сбивать самолеты. Но пока этого не делает.

Около 70 лет остров живет в страхе нападения Китая. Ряд западных союзников выразили обеспокоенность недавней открытой демонстрацией военной мощи Китая. Однако президент США Джо Байден заявил, что его китайский коллега Си Цзиньпин согласился соблюдать "Тайваньское соглашение" о ненападении на остров в ответ на давнюю политику Вашингтона признания "одного Китая". Согласно ей, Америка признает Китай как законную китайскую власть. А не Тайвань. Однако соглашение также позволяет Вашингтону поддерживать неофициальные отношения с Тайванем. США также продают оружие Тайваню для самозащиты острова.

Китай настаивает, что Тайвань является неотъемлемой частью единого Китая. И воссоединиться с ним в один прекрасный день.

Прежнем худшим инцидентом между Китаем и Тайванем был 1996 год, когда Пекин пытался сорвать президентские выборы на острове с помощью ракетных испытаний, а США направили в регион авианосцы.

Министр обороны Тайваня предупреждает о возможности случайной стрельбы и сбивания военных самолетов из-за частых нарушений КНР воздушного пространства Тайваня. Каждый раз, когда десятки истребителей и бомбардировщиков с материка влетают в зону ПВО Тайваня, Тайбэй поднимает собственный военный аэрофлот. Нетрудно представить сценарий, при котором неправильно понятый сигнал или действие может привести к смертельному исходу. Аналитики спорят, может ли Пекин попытаться вернуть Тайвань силой.

Ранее 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это стало одним из крупнейших зарегистрированных вторжений ВВС КНР.

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Дата
06
октября

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