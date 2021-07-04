В Бразилии начались новые протесты против президента

Сначала акции протеста были запланированы на 24 июля. Фото: Reuters

Импичмента президента Жаира Болсонару и ускорения вакцинации для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции требуют жители Бразилии, какие 3 июля вышли на акции протеста.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Сначала акции протеста были запланированы на 24 июля. Активизацию протестов вызвали доказательства нарушений, предоставленные комитета Сената, который расследовал меры борьбы с пандемией, принятые федеральным правительством", - говорится в сообщении.

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