В Боснии объяснили, откуда на их территории украинская икона, которую подарили Лаврову

Милодар Додик не хочет возвращать икону Украине. Фото: avaz.ba

Офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сделал заявление касательно украинской 300-летней иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Подробностями поделился представитель МИД Олег Николенко в LB.ua.

По словам представителей президиума БиГ, икона "находилась во владении семьи из Республики Сербия" и является "семейной иконой".

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"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Вопрос о истинные обстоятельства попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым", - прокомментировал Николенко.

Представители председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обратились в посольство Украины с требованием подтвердить, что подаренная Сергею Лаврову икона действительно принадлежит к культурному наследию страны.