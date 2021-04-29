В больнице убили четырех человек

В Германии в больнице города Потсдам обнаружили четырех убитых людей. Фото: REUTERS

В Германии в больнице города Потсдам под Берлином обнаружили четыре тела со следами насильственной смерти. По меньшей мере один человек тяжело ранен.

Трагедия произошла в ночь на четверг, 29 апреля. Об этом со ссылкой на отчет полиции сообщает DW.

"Ранение всех жертв свидетельствуют о применении внешнего воздействия чрезвычайной силы", - говорится в отчете.

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По подозрению в убийстве задержали 51-летнюю сотрудницу больницы, но мотивы преступления пока не известны.

Также не сообщается, есть ли убитые пациентами этой больницы.

В Великобритании судят медсестру, которая убивала в больнице новорожденных малышей. 30-летняя Люси Летби предстала перед судом по обвинению в убийстве восьми младенцев и попытке убить еще десять.