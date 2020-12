В ближайшее время Трамп не планирует вакцинировать ни себя, ни приближенных к Белому дому от коронавируса

Президент США Дональд Трамп не планирует прививаться от Covid-19. Прививки также не получат приближенные к Белому дому.

Об этом Трамп рассказал в Twitter.

По его словам, он вакцинируется в подходящее время. Точную дату глава США не указал.

"Люди, которые работают в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы вакцинации населения страны, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую делать прививки, но надеюсь сделать это в подходящее время", - написал он.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!