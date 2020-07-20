В беспорядках во Франкфурте-на-Майне ранены пятеро полицейских

Во Франкфурте-на-Майне произошли массовые акции. Фото: Reuters

В результате ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне были задержаны 39 человек в возрасте от 17 до 23 лет, среди них 38 мужчин и одна женщина.

Во время проведения полицейской операции были ранены пять сотрудников, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сотрудникам полиции удалось вытеснить разбушевавшуюся молодежь с площади на соседние улицы, где были произведены точечные задержания. Все это время продолжался "подобный граду бутылочный обстрел". Личности и гражданство нападавших еще уточняются, но, судя по списку задержанных, "речь идет преимущественно о мужчинах из среды мигрантов".

Беспорядков такого размаха и с таким числом участников "на моей памяти не бывало во Франкфурте", подчеркнул начальник полиции. Меры необходимого реагирования на случившееся будут обсуждаться городской администрацией на специальной конференции по безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе

Беспорядки начались в центре города на Опернплац, где в ночь с субботы на воскресенье проходила большая уличная вечеринка, собравшая до 3000 участников. Около трех часов ночи блюстители порядка прибыли туда по вызову после сообщения о драке, в которой участвовали до 30 человек. Когда полицейские попытались приблизиться к пострадавшему, который упал и лежал, истекая кровью, в них стали бросать бутылки из толпы, насчитывавшей к тому времени от 500 до 800 человек.