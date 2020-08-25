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вторник, 25 августа 2020 17:32

В Берлине за час ограбили два банка

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В Берлине за час ограбили два банка
Ограбление отделений Commerzbank произошли в районах Шёнеберг и Шарлоттенбург. Фото: Reuters

В Берлине 25 августа неизвестные в течение одного часа напали на 2 банка. Полиция сообщает, что ограбление отделений Commerzbank произошли в районах Шёнеберг и Шарлоттенбург.

В обоих случаях грабители сумели сбежать. Количество и связаны ли эти нападения между собой, выясняет полиция, - пишет Bild.

Как пишут СМИ, вооруженный мужчина зашел в шенебергский банк между 9:00 и 9:15 и потребовал денег, но затем скрылся. Удалось ли ему прихватить с собой хоть что-то, не известно.

Второе нападение, но уже в районе Шарлоттенбург произошло примерно через полчаса.

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Двое злоумышленников в масках проникли через окно в частный дом предпринимателя и вынесли сейф. Преступников задержали.

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