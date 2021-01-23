В Bellingcat допустили возможность нового отравления Навального

Представитель Bellingcat допустили возможность нового отравления Навального

Российского оппозиционного политика Алексея Навального могут вновь отравить. Все зависит от реакции властей на протесты.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил Христо Грозев, представитель международной организации Bellingcat, которая занималась расследованием отравления политика.

Он считает, что в интересах Навального сейчас как можно более массовые акции в России.

"Очень возможно (новое отравление - прим.). Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше быть. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", - сказал Грозев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На акциях за Навального задержали рекордное количество людей

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходили в 93 городах России. Задержания в Москве продолжаются. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.