На акциях за Навального задержали рекордное количество людей

Во всех крупных городах России проходят митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Фото: t.me/протестная россия

В субботу, 23 января, в российских городах на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тыс. человек.

По данным на 18:36 по киевскому времени в России задержали 2131 человека. Среди них в Москве - 795 человек, в Петербурге - 309, сообщает "ОВД-Инфо".

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"Это рекорд за всю работу "ОВД-Инфо ", - сообщили представители организации, которая с декабря 2011 года собирает данные о задержанных на акциях протеста.

До этого рекордное число людей задержали после акции 12 июня 2017-го: тогда по всей стране задержали 1769 человек, из них 866 в Москве.

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходили в 93 городах России. Задержания в Москве продолжаются. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.