В Беларуси заявили о полном выводе российских войск и техники после учений

В Беларуси уверяют, что ни один российский военный не останется после учений в стране. Фото: belta.by

После завершения военных учений в Беларуси все вооруженные подразделения Российской Федерации покинут страну вместе с техникой и личным составом.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля, передает провластное издание "Белта".

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (вооруженных сил России. - Gazeta.ua) не останется после этих учений", - уверяет Макей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России заявили об отводе части войск от границы Украины

По его словам, соответствующие заявления уже сделали оборонные ведомства обеих стран.

Макей утверждает, что Беларусь и Россия не нарушили никакого международного соглашения или документа, проводя совместные учения. Заявил, что действия Беларуси и России вполне обоснованы, поскольку подразделения НАТО проявляют активность на западе, в частности, в соседних с Беларусью странах.

10 февраля в Беларуси начался второй этап совместных военных учений "Союзная решимость-2022", которые по плану продлятся до 20 февраля. Учения проходят на фоне российской эскалации у границ Украины. В США их назвали лишь прикрытием для опрокидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера.