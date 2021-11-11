В Беларуси задержали спортсменку

Александра Романовская помещена в изолятор. Фото: CTV

В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу и лучшую спортсменку страны 2019 года Александру Романовскую.

Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в Telegram.

"Вечером 10 ноября машину Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки", - говорится в сообщении.

Ее задержали по статье "Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица".

По данным фонда, Романовскую доставили ​​в Партизанское РУВД. Позже ее перевезли в изолятор временного содержания.

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Романовская подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.

В Беларуси силовики задержали около 50 человек по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". Правозащитники знают имена 26 задержанных. Это жители Минска, Гомеля, Речицы, Жлобина, Витебска и Слонима.