В Беларуси задержали спортсменку

В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу и лучшую спортсменку страны 2019 года Александру Романовскую.
Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в Telegram.
"Вечером 10 ноября машину Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки", - говорится в сообщении.
Ее задержали по статье "Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица".
По данным фонда, Романовскую доставили в Партизанское РУВД. Позже ее перевезли в изолятор временного содержания.
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Романовская подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.
В Беларуси силовики задержали около 50 человек по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". Правозащитники знают имена 26 задержанных. Это жители Минска, Гомеля, Речицы, Жлобина, Витебска и Слонима.
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