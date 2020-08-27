В Беларуси задержали десятки журналистов: подробности

В Беларуси задержали около 20 журналистов. Фото: Эспрессо

В Минске на площади Свободы правоохранители задержали около 20 журналистов.

Представителей СМИ посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов". Об этом сообщает TUT.by.

"Они будут доставлены в отделение для выяснения личности", - заявила официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Как отмечается, среди задержанных - журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Гридзин ( "Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ( "Наша Нiва"), Дмитрий Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ( "Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков (РИА Новости), Павел Мартынчик ("Комсомольская правда" в Белоруссии), фотограф Евгений Ерчак Стив Розенберг (ВВС).

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