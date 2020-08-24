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понедельник, 24 августа 2020 16:53

Армія Лукашенко готова стрелять - белорусский оппозиционер

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Армія Лукашенко готова стрелять - белорусский оппозиционер
Применит ли Лукашенко силовиков против протестантов

Населения Беларуси третью неделю протестует против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция создала Координационный совет в целях перехода власти от Александра Лукашенко к новому демократически избранного правительства.

"Мою коллегу Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - это члены президиума Координационного совета - задержали у входа в МАЗ. У проходной сотрудники ОМОНа бросили их в автозак и увезли. Пока связи с ними нет, и что с ними - неизвестно. Я надеюсь , что их отпустят. Хотя Лукашенко угрожал, что с понедельника начнет жестко реагировать на работу Координационного совета ", - рассказал член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский

Считает, что власти Беларуси готовы отдать армии приказ стрелять на поражение.

"Судя по заявлению нашего министра обороны, который сказал, что действия армии могут быть расценены как геноцид, и это может послужить поводом для вторжения из других стран. Следовательно, они к этому готовы, они на низком старте. Александр Лукашенко растерян, напуган. В полет на вертолете взял своего сына Николая. Значит, что он никому его не может доверить. он любит сына, не может оставить его ни на минуту, то есть он боится. Они готовы стрелять - и Лукашенко, и министр обороны могут отдать такой приказ. Поэтому мы считаем, что акции должны быть только мирными, поскольку они ждут какой-то агрессии, чтобы получить формальным поводом для жестких действий ", - рассказал.

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Опасности вторжения НАТО, о которой говорит Лукашенко, нет.

"Ни одна агрессия невозможна со стороны Европейского Союза, это очевидно. Протесты, которые у нас происходят, это протесты через внутреннее устройство Беларуси. Они связаны с требованием людей провести свободные выборы с требованием демократии и отставки Александра Лукашенко. Совет осознанно никакого изменения внешнеполитического вектора не озвучивала ", - подытожил.

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко пригрозил увольнением учителям, которые не хотят соблюдать государственную идеологию.

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