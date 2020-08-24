Лукашенко угрожает учителям увольнением за инакодумство

Лукашенко заявил, что в Беларуси есть идеология. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко пригрозил увольнением учителям, которые не хотят соблюдать государственную идеологию.

Он заявил об этом 24 августа на встрече с министром образования Игорем Карпенко, сообщает БелТА.

Лукашенко сказал, что в Беларуси есть государственная идеология.

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, добро пожаловать: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Лукашенко.

Он попытался защитить учителей.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко прекращаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОМОН задержал оппозиционеров из Координационного совета

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - добавил Лукашенко.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.