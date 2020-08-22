В Беларуси заблокировали доступ к десяткам онлайн ресурсов

Такой массовой блокировки в Беларуси еще не было. Фото: reuters

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к ряду ресурсов, включая оппозиционных. Соответствующее распоряжение от Мининформации получили мобильные операторы МТС и Белтелеком, передает белорусское издание "Белсат".

Заблокированными оказались, в частности, "Радио свобода", "Еврорадио", "Белсат," The Village и другие. В общем доступа нет к более 70 сайтов. Такого массового блокировки в Беларуси еще не было.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным 14 августа окончательными их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська - 10,1%.