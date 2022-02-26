В Беларуси вызывают резервистов

В Беларуси начали вызывать военных запаса.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.
Там хотят провести референдум о создании "союзного государства".
"Сейчас в Беларуси вызывают всех служивших из запасов. У меня два бывших работают им пришли повестки." Завтра в Беларуси референдум по созданию союзного государства", – пишет он.
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Арахамия отметил необходимость предупредить белорусов о последствиях таких событий.
"Выглядит как еще один фронт сверху. Надо белорусов предупредить о последствиях", - подчеркнул он.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отправил письмо белорусскому коллеге Анатолию Лаппо. "Будьте вы прокляты! Животные!!" – написал он белорусам.
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