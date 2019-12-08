В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией

В Минске сотни людей второй день подряд протестовали против интеграции Беларуси и России.

Активисты выкрикивали лозунги "Да здравствует Беларусь!", "Независимость!". Большинство держали в руках плакаты "Защищаем свое", "Путин, иди на ...". Об этом сообщает Belsat.

За порядком следили подразделения ОМОНа. Так журналисты заметили спецназовцев в автомобилях "скорой помощи". Также автозаки с правоохранителями дежурили возле посольства России в Минске. Столкновений между активистами и силовиками не было.

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Акция в Минске завершилась около 16 часа. Следующий протест запланировали на 20 декабря.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи 7 декабря не подписали никаких договоров. Продолжатся переговоры 20 декабря в Санкт-Петербурге.