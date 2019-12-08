 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 333
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 207
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4302
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8352
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19971
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6633
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3187
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
6
22
18
6
6
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
В России рухнул автомобильный мост
В России рухнул автомобильный мост
Видео
Все видео
В Минске разорвали портреты Путина
В Минске разорвали портреты Путина
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8352
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2394
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2538
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6633
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1026
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
08 декабря 2019
Просмотров: 27
Совість мучитиме
– Буду звільнятися. Коли влаштовувався на роботу, обіцяли платити 12 тисяч. Спочатку так і було. Але вже три місяці отримую 8, – ...
воскресенье, 08 декабря 2019 17:48

В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
6

1 Комментировать

В Беларуси устроили очередной протест против интеграции с Россией. Фото: Белсат
В Беларуси устроили очередной протест против интеграции с Россией. Фото: Белсат
В Беларуси устроили очередной протест против интеграции с Россией. Фото: Белсат
В Беларуси устроили очередной протест против интеграции с Россией. Фото: Белсат
В Беларуси устроили очередной протест против интеграции с Россией. Фото: Белсат

В Минске сотни людей второй день подряд протестовали против интеграции Беларуси и России.

Активисты выкрикивали лозунги "Да здравствует Беларусь!", "Независимость!". Большинство держали в руках плакаты "Защищаем свое", "Путин, иди на ...". Об этом сообщает Belsat.

За порядком следили подразделения ОМОНа. Так журналисты заметили спецназовцев в автомобилях "скорой помощи". Также автозаки с правоохранителями дежурили возле посольства России в Минске. Столкновений между активистами и силовиками не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия и Беларусь договорились создать совместное правительство

Акция в Минске завершилась около 16 часа. Следующий протест запланировали на 20 декабря.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи 7 декабря не подписали никаких договоров. Продолжатся переговоры 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой

Полиция не пускала добровольцев тушить огонь

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 47467
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 32428
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 22896
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 2 Просмотров: 14922
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 13185
Мир
Вице-президент США не хочет раскрывать разговор с Зеленским
Вице-президент США не хочет раскрывать разговор с Зеленским Просмотров: 189
В Красном море с корабля эвакуировали молодую украинку
В Красном море с корабля эвакуировали молодую украинку Просмотров: 1323
Рассказали о результатах встречи Путина и Лукашенко в Сочи
Рассказали о результатах встречи Путина и Лукашенко в Сочи Просмотров: 1260
В масштабном пожаре в Индии погибли почти полсотни человек
В масштабном пожаре в Индии погибли почти полсотни человек Просмотров: 171
Убийство в Берлине: в Германии призывают принять меры против России
Убийство в Берлине: в Германии призывают принять меры против России Просмотров: 981
Больше всего комментируют
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Зеленский: Буду смотреть в глаза Путину и спрашивать с него
2
Вакарчук назвал единственного друга Зеленского на переговорах в Париже
2
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
2
Выборы на Донбассе должны состояться осенью – Зеленский
Голосов: 788
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua