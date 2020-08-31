В Беларуси во время Марша мира парень сделал предложение девушке

В Беларуси парень сделал предложение своей девушке во время Марша мира и независимости. Фото: TYT.BY.

В Беларуси парень сделал предложение девушке 30 августа во время Марша мира и независимости.

Именно на эту дату пришлось й день рождения лица, исполняющего обязанности президента страны Александра Лукашенко. Видео опубликованно на Telegram-канале TYT.BY.

"Мы сейчас все находимся в окружении наших людей. Среди тех, кто нам близок по духу - среди друзей и братьев. Это - наши люди, это - наша страна, новая страна, которую мы создадим. И я также хочу сегодня кое-что создать", - отметил мужчина, вручая кольцо девушке.

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В Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко. В воскресенье, 30 августа, в Минске тысячи демонстрантов пришли во Дворец Независимости - резиденции президента Лукашенко, однако силовики окружили подходы к нему. Ранее организаторы мероприятия призвали всех желающих приготовить "подарки" и отнести их Лукашенко, у которого был день рождения.