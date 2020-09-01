В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов

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В Минске ОМОН задержал несколько студентов, вышедших на акцию протеста.

Студенты нескольких вузов Минска - БГУ, БГУИР, МГЛУ, БНТУ, БГУКИ, БГПУ и других заявили о желании выйти на Марш солидарности. Сейчас они требуют признать выборы 9 августа недействительными, прекратить политическое преследование граждан и освободить всех политических заключенных, - сообщает TYT. by.

Возле своих университетов студенты собрались в колонны и направились в сторону площади Независимости. Сейчас к ним присоединяются еще больше желающих участников акции протеста, которые выкрикивают слова: "Студенты с народом", "Наши действия разрешены Конституцией", "Мы - студенты, а не наркоманы", "В тюрьму их всех".

Как сообщает Telegram-канал "Нашай нiвы", в вузы сегодня направили топ-чиновников. В МГЛУ, например, приехал министр иностранных дел Владимир Макей, а за ним ОМОН, который жестко начал задерживать студентов. 8 ребят погрузили в автобусы без номеров, один выкрикнул свое имя: "Я Роман Самойлов", другие же успели убежать.

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В Беларуси несколько тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета им. Янки Купалы подписали петицию с требованием новых выборов. Подписанты требуют привлечь к ответственности тех, кто применял насилие против демонстрантов, освободить политических заключенных, задержанных во время мирных акций протеста, признать выборы 9 августа недействительными, провести новые выборы, привлечь к ответственности тех, кто участвовал в фальсификации результатов выборов. Подписи под петицией поставили студенты всех факультетов, магистранты, выпускники университета разных лет, а также более 50 преподавателей.