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вторник, 01 сентября 2020 14:14

В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
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Колонну студентов задержал ОМОН во время акций протеста
Фото: TYT. by
Колонну студентов задержал ОМОН во время акций протеста
Колонну студентов задержал ОМОН во время акций протеста
Колонну студентов задержал ОМОН во время акций протеста
Колонну студентов задержал ОМОН во время акций протеста

В Минске ОМОН задержал несколько студентов, вышедших на акцию протеста.

Студенты нескольких вузов Минска - БГУ, БГУИР, МГЛУ, БНТУ, БГУКИ, БГПУ и других заявили о желании выйти на Марш солидарности. Сейчас они требуют признать выборы 9 августа недействительными, прекратить политическое преследование граждан и освободить всех политических заключенных, - сообщает TYT. by.

Возле своих университетов студенты собрались в колонны и направились в сторону площади Независимости. Сейчас к ним присоединяются еще больше желающих участников акции протеста, которые выкрикивают слова: "Студенты с народом", "Наши действия разрешены Конституцией", "Мы - студенты, а не наркоманы", "В тюрьму их всех".

Как сообщает Telegram-канал "Нашай нiвы", в вузы сегодня направили топ-чиновников. В МГЛУ, например, приехал министр иностранных дел Владимир Макей, а за ним ОМОН, который жестко начал задерживать студентов. 8 ребят погрузили в автобусы без номеров, один выкрикнул свое имя: "Я Роман Самойлов", другие же успели убежать.

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В Беларуси несколько тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета им. Янки Купалы подписали петицию с требованием новых выборов.

Подписанты требуют привлечь к ответственности тех, кто применял насилие против демонстрантов, освободить политических заключенных, задержанных во время мирных акций протеста, признать выборы 9 августа недействительными, провести новые выборы, привлечь к ответственности тех, кто участвовал в фальсификации результатов выборов.

Подписи под петицией поставили студенты всех факультетов, магистранты, выпускники университета разных лет, а также более 50 преподавателей.

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