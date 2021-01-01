В Беларуси продолжаются репрессии

Юлии Слуцкой грозит до 5 лет ограничения свободы. Фото: press-club.by

В Беларуси основательницу журналистского объединения "Пресс-клуб" Юлию Слуцкую и нескольких ее соратников, находящихся под стражей, обвинили в уклонении от уплаты налогов и связанных уголовных преступлениях на фоне общего подавления инакомыслия в стране, сообщает "Радіо Свобода"

Юлии Слуцкой грозит до 5 лет лишения свободы, ее продолжат держать под стражей как минимум до 22 февраля.

Еще 4 работника объединения обвиняются в соучастии в подобных финансовых преступлениях. Обвинение выдвинуты против финансового директора "Пресс-клуба" Сергея Ольшевского, программного директора Али Шарко, операторов Петра Слуцкого и Дениса Соколовского.

Юлию Слуцкую задержали 22 декабря, сразу после ее возвращения в Беларусь из-за рубежа. Следующими часами того же дня задержали и других упомянутых, после обысков или осмотров в их домах и служебных кабинетах.

23 декабря Европейская федерация журналистов выступила с требованием освободить Слуцкую и ее коллег.

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