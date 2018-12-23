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воскресенье, 23 декабря 2018 20:31

В Беларуси оштрафовали активистов с украинской символикой

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В Беларуси оштрафовали активистов с украинской символикой
Участников акции приговорили к штрафу. Фото: "Вясна"

Суд Центрального района Минска оштрафовал трех активистов за участие в акции солидарности с украинскими моряками возле посольства РФ 26 ноября.

Активистов признали виновными по статье "Участие в несанкционированном массовом мероприятии". Им назначили штраф в размере 490 белорусских рублей, сообщает "Цензор.нет".

Участники акции имели с собой бумажные кораблики с украинской символикой. Бумажные кораблики активисты принесли и в суд, где их забрал сотрудник милиции.

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Вечером 26 ноября в посольство России в Минске пришло около десяти человек, которые положили на парапет ограждения бумажные кораблики, окрашенные в цвета украинского флага. Активисты выразили солидарность с украинскими моряками, которых обстреляли и захватили в плен войска РФ.

Международный комитет Красного Креста просит РФ предоставить их представителям доступ к захваченным Россией украинским морякам. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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