В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары

В Беларуси начал падать курс рубля. После обеда в пятницу 21 августа за 1$ в обменных пунктах просят более 2,6 BYN.

У пунктов обмена валюты собираются очереди, сообщают в популярном белорусском Telegram-канале NEXTA.

Фото: t.me/nexta_live

Официальный курс Национального банка Республики Беларусь составляет 2,48 белорусского рубля за доллар для пятницы. И уже свыше 2,52 BYN / $ - для выходных и понедельника.

В начале недели американская валюта стоила 2,43 рубля. 1 белорусский рубль в пятницу в среднем стоит примерно 12,5 грн.

У обменников с утра начали собираться очереди.

"Доллар в определенных банках уже 2,54. Очевидно, это только начало. Читатели сообщают, что в обменниках начинают образовываться очереди. В некоторых обменниках доллар уже вчера был по 2,6", - пишет NEXTA о ситуации в Гродно.

В Минске в обменных пунктах долларов нет.

Автор: t.me/nexta_live В Беларуси падает рубль, из обменников пропадают доллары

"В столице в обменниках наблюдается нехватка долларов. Мы не нашли американскую валюту ни в одном из обменников в районе универмага" Беларусь ". Не было даже 10 долларов. Зато были в наличии евро - те, которые сдавали клиенты", - сообщили на канале после обеда пятницы.

В настоящее время в банках курс упал на 1 копейку, до 2,57 рубля за доллар.

Биржевой курс на портале investing.com составляет 2,52 белорусского рубля за доллар, тогда как утром 20 августа он был в пределах 2,47-2,48 BYN / $.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков" - Лукашенко раздал поручения после заседания Совета безопасности

Между тем российский Telegram-канал Ateo, имеющий 157 тысяч подписчиков, начал раскачивать тему колебания белорусского рубля. Автор опубликовал призыв к белорусам "не тупить, выходить в зеленый кэш".

Бывший командир боевиков ДНР, полковник ФСБ России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) предложил Александру Лукашенко помощь россиян. "Если Лукашенко будет действовать так же, как сейчас, у него остается несколько месяцев максимум, а дальше - эмиграция", сказал Гиркин в интервью.