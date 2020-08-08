В Беларуси объявили акцию с призывом к изменениям

В городах Беларуси пройдет акция. Фото: УНН

Во всех городах Беларуси пройдет акция "Руки перемен", под песни группы "Кино".

УНН сообщает об этом со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

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"Сегодня в 19.00 на центральных улицах ваших городов состоится акция "Руки перемен". Просто выезжаем на главные улицы своих городов, сигналим, включаем песню Виктора Цоя "Перемен" и из окон своих авто показываем руки с белой лентой. Создадим атмосферу свободы в своем городе, покажем, что мы - сила, изменения - это то, что уже не остановить!" - говорится в сообщении.

В столице Беларуси Минске велопробег в знак солидарности закончился массовыми задержаниями и избиением участников. Работники ОМОН и военные "паковали" граждан с велосипедами в автозаки.