В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко

По словам Лукашенко, движущая сила этих беспорядков - внешний фактор. Фото: БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет революции.

Об этом сообщает БелТА.

"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров. Движущая сила этих беспорядков - внешний фактор. Мотив понятен: за четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, которая позволяет отстаивать национальные интересы", - сказал Лукашенко.

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Он убежден, что таким образом пытаются разрушить промышленный потенциал Беларуси.

"Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свое производство. Мы знаем, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и к обнищанию народа. Аналогичные события мы наблюдали и наблюдаем на территориях других республик бывшего Советского Союза: Украины, Кыргызстана, Молдовы. Уверен, что эти же технологии попытаются вскоре применить и в России", - подчеркнул политик.

Ранее Лукашенко заявил, что его не волнуют персональные санкции Евросоюза. По его словам, что он всю жизнь под санкциями, поэтому не переживает из-за введения Евросоюзом персональных мер против него.