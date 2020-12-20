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воскресенье, 20 декабря 2020 10:38

В Беларуси на протесты граждан подтягивается спецтехника

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В Беларуси 20 декабря состоится очередная акция протеста - "марш народного трибунала". В столице люди уже выходят на улицы. Колонны заметили в районе Сухарево.

 

Но утром уже заметили и спецтехнику силовиков. Также тракторы, которые едут по улицам под звуки песни "Любимую не отдают" в сопровождении автомобиля милиции, сообщают белорусские паблики в Telegram.

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Заметили и спецтехнику в районе МКАД и улицы Притицького в Минске.

В Беларуси предложили ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны.

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Дата
20
декабря

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