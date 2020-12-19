В Беларуси хотите брать деньги за выезд из страны

В Беларуси хотят брать деньги с выезжающих. Фото: Белсат

В Беларуси предложили ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны.

"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - пояснил министр финансов Юрий Селиверстов, пишет "Белта".

Согласно документу, могут ввести сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин (около 32 долларов).

Если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пункты пропуска.

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Напомним, режим Лукашенко закрыл на выезд Беларусь, объясняя это ситуацией с коронавируса.