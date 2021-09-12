В Беларуси из учебников убрали упоминания про Алексиевич и Шушкевича

В Беларуси из учебников истории исключили упоминания об Алексиевич и Шушкевиче. Фото: pexels.com

В новом учебнике по истории Беларуси для учеников 11-х классов ни разу не упоминают единственного белорусского лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич и одного из подписантов "Беловежских соглашений" Станислава Шушкевича.

Основной соперник непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич упоминается в учебнике только в контексте того, что он "контролировал средства массовой информации и государственный аппарат", но все же проиграл Лукашенко.

"В общем, вся часть о современности по своему содержанию подобная выпусков "Панорамы": все любят главу страны, мы успешно развиваемся, и никогда не было проблем", - говорится в сообщении "Еврорадио".

Авторами учебника значатся: Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш, Соловьянов.

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