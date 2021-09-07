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РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер

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РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Алена Васильева: "Лукашенко постоянно заключал людей по политическим мотивам и использовал их для политических торгов. Чем больше срок, тем больше он требовал за их освобождение. Это обычная практика в Беларуси". Фото: Тарас Подолян

Судебный приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку — политическая игра для Лукашенко. Этот приговор он стремится использовать с целью укрепления своей власти и торга с Западом за новые преференции в обмен на свободу активистов.

Об этом Gazeta.ua рассказывает белорусская оппозиционерка Алена Васильева.

"Присужденный срок Колесникова и Знак не отсидят, — считает она. — Безусловно, дела сфабрикованы — им приписывают экономические преступления. Но Лукашенко понимает, откуда идет угроза. Мария Колесникова — руководитель штаба оппозиционера Виктора Бабарыко. Это чисто российский проект, вся их риторика — о "братских народах" и вступлении в состав РФ. Лукашенко просто устранил наибольшую опасность для себя".

Большие сроки оппозиционерам — это предмет торга. Лукашенко постоянно заключал людей по политическим мотивам и использовал их для политических торгов. "Чем больше срок, тем больше он требовал за их освобождение. Это обычная практика в Беларуси. Думаю, Колесникову и Знака выпустят в обмен на какие-нибудь преференции с Россией или Европой", — отмечает оппозиционер.

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Беларусь находится в состоянии европейской КНДР. Но Лукашенко хочет удержаться у власти, подчеркивает Васильева.

"Путин его постоянно подталкивает к подписанию окончательных документов по объединению РФ и Беларуси. Но Лукашенко сделает все, чтобы этого не было. Поэтому ему приходится делать определенные шаги навстречу Украине и Европе. Вероятно, он начнет выпускать политзаключенных, которыми не может торговать".

Лукашенко хочет любыми путями избежать санкций, которые подтачивают белорусскую экономику. Так, компания "Беларуськалий" из-за санкций ЕС ослаблена, ее вытесняет с рынков российский "Уралкалий". РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси, отмечает оппозиционер.

"Лукашенко не хочет отдавать власть — не страну, а именно власть. Протестов в Беларуси нет, все зачищено. Лукашенко в безопасности, жажду наказаний он уже утолил. Политзаключенных просят написать прошение о помиловании и признать свои "ошибки". Так что все эти события — политический торг", — заключает она.

Минский областной суд приговорил белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы. Их обвинили в экстремизме и попытке захватить власть. Осужденные не признали себя виновными.

Обоих активистов держали под стражей еще с осени прошлого года.

Марии Колесниковой за борьбу с режимом Лукашенко и правозащитную деятельность была присуждена Штутгартская премия мира.

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Дата
07
сентября

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