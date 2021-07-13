Белорусской оппозиционерке присудили Штутгартскую премию мира

Мария Колесникова получит Штутгартского премию мира. Фото: Tut.by

Лидеру белорусской оппозиции Марии Колесниковой немецкая общественная инициатива AnStiffter присудила Штутгартскую премию мира.

Официальная церемония вручения запланирована на 19 декабря, пишет DW.

Инициатива объяснила свой выбор тем, что оппозиционерка "награждается за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность". Колесникова также должна получить €5 тыс.

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Колесникова прожила в Штутгарте 12 лет. В Беларусь вернулась в 2020 году. Она была координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарыка. После его ареста оппозиционерка стала одной из самых известных участников протестов против президента Беларуси.

В 2021-м ее обвинили в подрыве национальной безопасности, заговоре с целью захвата государственной власти и в экстремизме. Ей грозит 12 лет заключения.

Штутгартская премия мира присуждается за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.

В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями самопровозглашенного президента Александра Лукашенко при посредничестве других стран.